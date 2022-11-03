2022 Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Türkiye'de toplam pazarda ekim ayında 65 bin 222 araç satıldı. İşte en çok tercih edilen modeller.

EKONOMİ 03.11.2022, 10:55
2022 Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Yayınlanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 614 bin 891 adet satış yapılmıştı.

Toplam pazarda ekim ayında ise 65 bin 222 araç satıldı. Ekim 2021'de 56 bin 746 düzeyinde bulunan veri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 14,9 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 17,1 artarak 47 bin 440'a, hafif ticari araçta da yüzde 9,5 yükselerek 17 bin 782'ye çıktı.

Ekimde en çok satan markalar
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre otomobil satışlarında Fiat lider konumda.

Fiat, 9 bin 085 adetle ilk sırada yer alırken; Renault, 6 bin 038 adetle ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise 3 bin 687 adetle Dacia var.

Mercedes ve BMW ilk 10'da
En çok satan markalar listesinde ilk 10 sırada görmeye alışık olduğumuz Opel ve Toyota, ekim ayında rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak BMW ve Mercedes gibi lüks markaların ilk 10'a girmesi oldukça şaşırtıcı.

Ekimde en çok otomobil satan ilk 10 marka şu şekilde:

  • Fiat - 9 bin 085
  • Renault - 6 bin 038
  • Dacia - 3 bin 687
  • Hyundai - 3 bin 327
  • Volkswagen - 3 bin 055
  • Skoda - 2 bin 520
  • BMW - 2 bin 496
  • Kia - 2 bin 027
  • Mercedes - 1757
  • Honda - 1741

Ekimde en çok satan 10 model
2022 Ekim ayında en çok satılan otomobil modellerine baktığımızda ise Egea Sedan'ın büyük farkla lider olduğunu görüyoruz. İlk yedi sırada Türkiye'de üretilmeyen tek model Dacia Duster olarak göze çarpıyor.

  • Egea Sedan - 6 bin 226
  • Megane Sedan - 2 bin 884
  • Egea Cross - 2 bin 752
  • Duster - 2 bin 448
  • Clio HB - 2 bin 409
  • i20 - 1224
  • Bayon - 1119
  • Stonic - 1057
  • City - 953
  • Corolla - 905

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