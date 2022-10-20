2022 doğum parası ne kadar?

Devlet tarafından doğum yapan annelere destek veriliyor. Peki 2022 doğum parası ne kadar? Doğum yapan anneler nasıl yardım alabilir?

EKONOMİ 20.10.2022, 11:18 20.10.2022, 11:23
2022 doğum parası ne kadar?

Anneye devlet tarafından verilen ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren doğum parası ile ilgili detaylar, internette aratılan konular arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Doğum parası ne kadar 2022? 

DOĞUM PARASI NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan annelere yapılan bir yardım ödemesidir. Doğum yapan anneler, bir defa olmak suretiyle bu yardımdan faydalanabilmektedir.

DOĞUM PARASI NE KADAR 2022?

Doğum yapan annelere devlet tarafından ne kadar doğum parası verildiği en çok merak edilen konulardan biri. Peki 2022 yılında doğum parası ne kadar?

İlk çocukta tek seferlik olmak üzere 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

DOĞUM YAPAN ANNE DEVLET YARDIMI NASIL ALIR?

Doğum parası için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, "aile.gov.tr"den TC kimlik numaralarıyla başvurularını tamamlayabilmektedir.

Başvuru yapılan ayın ardından takriben bir ayrı içerisinde paralar "Doğum Yardımı Sistemi"ne yatmış olup PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

DOĞUM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bir annenin doğum parası için başvuruda bulunurken sahip olması gereken şartlardan biri, 2015 yılının Mayıs ayının 15. gününden sonra doğum yapmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra doğan bir çocuğunuz varsa ve daha önce doğum parası için başvuruda bulunmadıysanız, üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen başvuru hakkınız bulunmaktadır.

Doğum parası için sahip olunması gereken şartlardan bir diğeri de Türk vatandaşı olmaktadır. Ayrıca babanın da Türk vatandaşı olması ya da mavi karta sahip olması şartı aranır.

kaynak:bölge gündem

Yorumlar (0)
20
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Brentford 11 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 11 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 9 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5