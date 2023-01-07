2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

2022'de en çok satan 10 marka

ODMD'nin verilerine göre Fiat, pazar payının yüzde 16,43'ünü elde ederek, 2022 yılının en çok satan markası oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok satan 10 marka ve satış rakamları:

Fiat: 97 bin 354

Renault: 88 bin 206

Volkswagen: 49 bin 695

Hyundai: 42 bin 241

Toyota: 38 bin 276

Dacia: 36 bin

Opel: 30 bin 378

Peugeot: 23 bin 345

Citroen: 21 bin 913

Honda: 21 bin 429

2022'de en çok satılan 10 model

2015 yılında yola çıkan Fiat Egea, geçtiğimiz yılı lider kapatarak yedinci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu.

Egea Ailesi, 2022 yılında toplam 97 bin adedin üzerinde satışla, yine vatandaşların ilk tercihi olmayı başardı.

Ensonhaber