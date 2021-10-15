2022 asgari ücretle ilgili flaş açıklama: 45 yıla bedel olacak

2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan önemli bir açıklama geldi. Atalay, TİSK tarafından İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

"45 yıla bedel bir yıl olacak"

"45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, "işçinin yüzünü güldürecek" bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin bekleniyor. Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor. 2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor.

2022 tahmin 1

Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak.

2022 tahmini asgari ücret

2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.

Birçok ödeme değişecek

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.yeniakt