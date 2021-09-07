2021 Yeni Seat Leon Fiyat Listesi! ÖTV indirimi Seat'a yaradı!

Yeni Seat Leon fiyatları, Fiyatlar o kadar düştü ki alıcılar şaşırtıyor. son dönemlerin dip seviyesini gördü. İşte otomobilin güncel fiyatları...

Ülkemizde en çok tutulan modellerden birisi olan Seat Leon, tamamen yenilenmiş kasası ile karşımıza çıkmıştı. Değişen arka stop tasarımı ve ön far hatları ile artık daha yakışıklı olan otomobilin fiyatları son zamanlarda bir hayli artmıştı. Öyle ki araç ülkemizde 281.000 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcı buluyordu. Ancak ÖTV matrah diliminde yapılan değişiklikler sonrasında hemen her marka gibi Seat da fiyat listelerini güncelledi.

Yapılan bu güncellemelerden 2021 Seat Leon da nasibini aldı. Düzenleme öncesinde 281.000 TL’den satılan aracın giriş seviye paketi, düzenleme sonrasında 235.000 TL’ye kadar geriledi. Baz donanım seviyesinde kullanıcılara 1.0 litrelik 110 beygir güç üreten benzinli bir motor sunuluyor. Ayrıca bu motora manuel şanzımanın eşlik ettiğini de söylemeden geçmeyelim.

Otomatik şanzıman isteyenler için ise değişen herhangi bir şey yok. Düzenleme öncesi geçerli olan fiyat hala listedeki yerini koruyor. Tüketicilerin otomatik şanzıman için en az 331.000 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Dilerseniz biz de lafı daha fazla uzatmadan otomobilin fiyatlarını sizlerle paylaşmış olalım. İşte karşınızda 2021 Seat Leon fiyat listesi!

1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı: 235.000 ₺

1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı: 331.000 ₺

1.5 TSI ACT 130 HP FR

Fiyatı: 267.000 ₺

1.5 eTSI ACT 150 HP DSG Xcellence

Fiyatı: 365.000 ₺

1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR

Fiyatı: 375.000 ₺

Kaynak:teknolojioku