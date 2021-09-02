2021 İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar için iş kanunlarınca belirlenen bazı şartları sağlamış olması gerekmektedir. Bu sebeple İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama ve İşsizlik maaşı alma şartları yoğun olarak araştırılıyor. İş hayatından ayrılan vatandaşların güvence olarak gördüğü işsizlik maaşı detayları belli oldu.

Ağustos ayı işsizlik maaşının ne zaman yatacağı gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. İŞKUR'da belirtilen koşulları taşıyan SGK'lı işsiz vatandaşlar işsizlik maaşı alabiliyor. Maaş alan vatandaşlar "Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İŞKUR işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...



AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı işsizlik maaşının ne zaman yatacağı henüz netlik kazanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işsizlik maaşı ödemeleri ile ilgili açıklama yapması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.



İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.