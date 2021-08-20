2021 Ağustos elektrik faturaları neden yüksek geldi?

2021 Ağustos elektrik faturası itirazı nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Ağustos ayında yüksek elektrik faturası ile karşı karşıya kalan vatandaşlar faturaların doğru olmadığını iddia ederek itiraz etmek istediklerini söylüyor. Birçok kişi ise arama motorunda 2021 ağustos ayı elektrik faturası neden yüksek geldi sorusunun yanıtını araştırıyor. sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı elektrik faturalarına isyan etti. Peki ağustos ayı elektrik faturası neden yüksek geldi? Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir?

Elektrik faturası neden yüksek gelir, 2021 Ağustos elektrik faturası neden yüksek geldi? Sosyal medyada birçok kullanıcı ağustos ayı elektrik faturalarının yüksek geldiğini belirterek sosyal medya üzerinden isyan etti. Birkaç ay önceye göre bu ay faturalar da büyük bir artış olduğunu söyleyen vatandaşlar elektrik faturası itirazı nasıl yapılır sorusunun yanıtını da araştırıyor. Peki elektrik faturası neden yüksek gelir? 2021 Ağustos elektrik faturası itirazı nasıl yapılır?





ELEKTRİK FATURASI NEDEN YÜKSEK GELDİ?

Ağustos ayı elektrik faturası dün sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kişi Ağustos ayında elektrik faturasının çok yüksek geldiğini diğer aylara oranla aşırı bir artış olduğunu söylüyor. özellikle yaz aylarında ısınma soğutma için kullandığımız klimalar nedeniyle elektrik tüketiminde bir artış gözlenebiliyor. Temmuz ve Ağustos aylarının Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarda geçmesi nedeniyle vatandaşların elektrik faturalarının yüksek geldiği tahmin ediliyor. sosyal medyada birçok Vatandaş da faturalara itiraz edecekleri yöntemleri arıyor.

ELEKTRİK FATURASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yaz mevsiminde kullanılan klimalar ya da soğutucular nedeniyle elektrik faturaları yüksek gelebiliyor. vatandaşlar belirli ortalamanın üzerinde gelen faturalar nedeniyle itiraz etmenin yollarını araştırıyor. Türk Ticaret yasasının 21/2 maddesine göre faturaya itiraz faturanın kesim tarihinden itibaren 8 günle sınırlı. Elektrik faturasına itiraz etmek isteyen vatandaşların hazırlaması gereken belgeler ise şu şekilde;

- tüketici kimlik bilgileri



- abone sözleşme numarası

- itiraz edilen fatura dönemi gibi bilgileri

- doğrudan yapılan itirazlarda fatura ve kimlik belgesi

- posta ve e-posta üzerinden yapılan itirazlarda belgelerin bir örneği

- web siteleri üzerinden itiraz kaydı oluştururken de kimlik bilgileri ile fatura bilgileri

Kaynak:ilan365