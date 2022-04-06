20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! İşte yeni enflasyon formülü

AK Parti MKYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki en önemli konu hayat pahalılığı olurken Erdoğan kurmaylarına KDV indirimi konusunda talimat verdi. Ayrıca AK Partili kurmaylar ise 20 kalem ürün fiyatının sene sonuna kadar sabit tutulması önerisinde bulundu. Önerilerin hayata geçmesi durumunda, un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor. Enflasyonun rakamlarının açıklanmasının ardından dün çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Masadaki birinci gündem maddesi ise hayat pahalılığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimleri konusunda talimatlarda bulunurken, AK Parti kurmayları da önerilerini dile getirdi. Zincir marketlerin denetlemeye tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, KDV indirimlerinin sonuçlarının takip edilip rapor tutulması talimatını verdi. Temel tüketim ürünlerinde gidilen KDV indiriminde fiyatların etiketlere yansımadığı eleştirilirken, dar gelirli ailelerin durumlarına çare düşünüldü.

20 TEMEL ÜRÜNE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

Bunun sonucunda vatandaşa ağır gelen belli başlı tüketim ürünleri tespit edilerek, "20-25 adet temel tüketim kalemi belirlensin ve bunların fiyatı yıl sonuna kadar sabitlensin" önerisi sunuldu. Maddelerin üretim maliyetinde artış saptandığı halde ise üreticiyi destekleme çalışmalarının devreye girmesi konuşuldu. Önerilerin hayata geçmesi durumunda, un, toz şeker sıvı yağ, çocuk bezi, temizlik ürünleri fiyatının, yıl sonuna kadar sabit tutulması bekleniyor.

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