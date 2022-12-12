170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca... İşte buldukları yeni çözüm!

Araba fiyatları yükselirken araç satın almak isteyen vatandaşlar da alternatif yollar aramaya başladı. Özellikle aracı yatırım için değil de ihtiyaç dolayısıyla alması gereken vatandaşlar, tüm birikimlerini arabaya yatırmak yerine trafik sigortası, vergi, kasko ve bakım maliyeti ödemeyeceği yöntemlere yöneliyor. Son dönemde popülerleşen o yöntem ise yıllık araç kiralama. Fiyatlar 170 bin TL'den başlıyor ve yetkililer özellikle bu yöntemin şirketler tarafından sıkça tercih edildiğini belirtiyor.

EKONOMİ 12.12.2022, 10:09
170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca... İşte buldukları yeni çözüm!

Araba fiyatlarındaki artış, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara zorluk yaşatmaya devam ediyor. Araba fiyatları düşer mi sorusuna yanıt aranmaya devam ederken, elindeki birikimle araç ihtiyacını nasıl karşılayacağını düşünen vatandaşlar farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Özellikle bakım, kasko, vergi ve trafik sigortası gibi masraflar da araç sahiplerinin belini bükerken son dönemde hem vatandaşlar hem de şirketler yıllık araç kiralamaya yöneliyor. İşte detaylar...

YILLIK ARAÇ KİRALAMA
Kanal D Haber'de yer alan habere göre araç fiyatlarındaki artış bilindiği üzere kasko, sigorta, vergi ve benzeri diğer maliyetleri de artırdı. Bu nedenle çok sayıda kişi parasını bir araca yatırmak istemiyor ve araç kiralama yoluna gidiyor.

Önceden araç kiralamalar günlük ya da haftalık olarak tercih edilirken son dönemde senelik olarak yapılıyor.

VERGİ, KASKO, TRAFİK SİGORTASI YOK
Araç kiralama firma işletmecisi Serkan Soysal konuyla ilgili açıklamasında “Bakımından, kaskosundan, vergisinden, trafik sigortasından, lastiklerinden kaçıyor. Bunların hepsi bir maliyet” dedi.

Son dönemde hem aracın maliyetlerinden kurtulmak isteyenler hem de yükselen araç fiyatları karşısında yeni alternatif arayanlar soluğu rent a car’larda alıyor.

Özellikle de şirketler, artan araç fiyatları ve maliyetler sonrası rent a car’ların kapılarını çalmaya başladı. Şirketlerin araç satın almak yerine yıllık olarak araç kiraladığı görülüyor.

SON DÖNEMDE ARTTI
Soysal “Eskiden günlük, haftalık daha fazlaydı. Son zamanlarda yıllık daha fazla arttı” şeklinde konuştu.

Yıllık araç kiralamanın en büyük nedeni olarak; maliyetlerden etkilenmemenin yanı sıra şirketlerin tıpkı yakıt gideri gibi kiralama bedelini de vergiden düşebilmesi de gösteriliyor.

Soysal “Daha cazip, daha mantıklı oluyor araç kiralamaları. Araç fiyatları arttığı için şirketler genelde arabaya yatırım yapmak istemiyorlar. Bu parayı ticarette kullanmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

170 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Yıllık araç kiralama bedeli ortalama 170 bin liradan başlıyor. Soysal konuyla ilgili “Aracın markasına, modeline göre, lükslüğüne göre farklılık gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Masraflar araç kiralayanlar için geçerli olmasa da artan maliyetler birilerini etkilemeye devam ediyor. Kiralamak, şirketler için çözüm gibi görünse de araç kiralama firmaları o masrafları karşılamak zorunda. Üstelik onlar için çıkan kasko bedeli normale göre daha yüksek oluyor. Nedeniyse aracın farklı farklı kişilere kiralanması ve kaza ihtimalinin yüksek olması. Bununla ilgili Soysal “Kaskolar 20 bin lira, 25 bin lira civarında çıkıyor” dedi.

Mynet

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