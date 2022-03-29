1 Nisan’da sigaraya çok büyük zam geliyor! 1Nisan şakası değil gerçek...

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabından duyurduğu "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" haberi gerçek oldu. 1 Nisan'da sigara gruplarına 2 Nisan'da da alkollü içeceklere büyük zam geliyor.

En az 4 en fazla 6 lira zam gelecek

1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti.

Alkollü içeceklere de 2 Nisan'da zam var

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." demişti.

Philip Morris

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

Imperial Tobacco

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,50 West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL

Winston: Slender: 22,00 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL

Winston: 23,00 TL

Camel Slender: 21,50 TL

Camel: 22,00 TL

LD: 21,50 TL

Monte Carlo Slender: 21,50 TL

Monte Carlo: 21,50 TL

İNTERNET HABER