1 Nisan’da sigaraya çok büyük zam geliyor! 1Nisan şakası değil gerçek...
Sigara içenlere kötü haber geldi. 1 Nisan Şakası haberi değil... 1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zam geliyor.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabından duyurduğu "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" haberi gerçek oldu. 1 Nisan'da sigara gruplarına 2 Nisan'da da alkollü içeceklere büyük zam geliyor.
En az 4 en fazla 6 lira zam gelecek
1 Nisan itibariyle tüm sigara gruplarında, en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildiği ileri sürüldü. Sigara fiyatlarına Ocak ayındaki çifte zammın ardından 14 -15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmişti.
Alkollü içeceklere de 2 Nisan'da zam var
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..." demişti.
Philip Morris
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL
Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL
Marlboro Red/Touch: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Parliament Midnight Blue: 26,50 TL
Murattı: 25,00 TL
Murattı Blu: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL
BAT
Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL
Tekel 2000: 21, 50 TL
Tekel 2001: 21,50 TL
Viceroy: 22,00 TL
Pall Mall: 22,00 TL
Samsun: 22,00 TL
Maltepe: 22,00 TL
Rothmans: 21,50 TL
Imperial Tobacco
Davidoff Slims: 25,00 TL
Davidof: 25,00 TL
Davidof C Line Blue: 22,00 TL
Bianca: 23,00 TL
Polo:21,50 West: 21,00 TL
West Grey SL: 22,00 TL
Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI
Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Slender: 22,00 TL
Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL
Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL
Winston: 23,00 TL
Camel Slender: 21,50 TL
Camel: 22,00 TL
LD: 21,50 TL
Monte Carlo Slender: 21,50 TL
Monte Carlo: 21,50 TL
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