Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Kritik Toplantı

Program çerçevesinde, para ve maliye politikalarının etkin bir şekilde koordine edildiği ve yapısal reformların belirli bir takvim dahilinde hayata geçirildiği belirtildi.Toplantının temel hedefleri arasında sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve enflasyonun tek haneli seviyelere çekilmesi yer aldı. Bu bağlamda, verimliliği artırmaya yönelik yapısal reformların ihracat ve istihdamı güçlendirmesi bekleniyor. Ekonomi programı, rekabet gücünü artıracak katma değerli üretim yapısını oluşturmak için önemli adımlar atılmasını öngörüyor.

Finansmana Erişim ve Sektörel Dönüşüm

Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların, ilgili tarafların iş birliğiyle yürütüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda, YTAK ve HIT-30 gibi güncellenmiş programların uygulanmasıyla sanayinin dönüşümüne katkıda bulunulması hedefleniyor. Ayrıca, uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim konularında da değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.