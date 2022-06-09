Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri projelerini sergiledi

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), öğrencilerin tüm bilim alanlarına ilgi duyması, bilimsel çalışmalara yönelim ve katılımlarının artması, bilim, teknoloji mühendislik ve matematik alanlarında ilgili mesleklere yönelmesini sağlamak için destekleme programları oluşturmaktadır. Bu programlardan biri olan 4006 bilim fuarları okullarda şenliğe dönüşürken, Van’da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen bilim fuarında 28 proje sergilendi. İki gün ziyarete açık kalacak bilim fuarın açılışına İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Orhan Bedir, Burhan Kırıcı, Recep Türk, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdurrahman Baycan ve Bülent Bildirici, Muhammet Karakaya İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Durmuş, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Bilsem Müdürü Refik Bayram tarafından yapılan açılış konuşmasında, eğitim programlarının temelini projelerin oluşturduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimiz tarafından geliştirilen her bir projeyi çok önemsiyoruz. Proje üretimi ve yönetimi eğitimi öğrencilerimize, merkezimize büyük katkı sunuyor. Bu çalışmada emeği olan başta Proje Koordinatörü Ömer Faruk Güloğlu’na, fuarda görev alan öğretmen ve öğrencilere, süreçte öğrencileri destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.İHA