YKS tercih süresi uzatıldı mı? Üniversite tercihleri uzatıldı mı? 2021 üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?
Üniversite tercih süresi uzatıldı mı 2021? 2021 YKS tercihleri uzadı mı? 2021 YKS tercih tarihleri milyonlarca aday tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Üniversite tercihleri uzatıldı mı? YKS tercih süresi uzadı mı? soruları daha önce ÖSYM tarafından açıklanan 2021 YKS tercih süresinin başlamasına saatler kala üniversite tercihleri son gün ne zaman? Üniversite 2021 tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
YKS tercihleri uzatıldı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."
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