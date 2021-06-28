YKS soru ve cevapları açıklandı mı?
Milyonlarca öğrenci 26 ve 27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. Sınavın ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi.
YKS soruları nereden görülüyor?
YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci sınav sorularına ve cevap anahtarlarına nasıl nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. ÖSYM web sitesi üzerinden her oturumun soru ve cevaplarının yüzde 10’una ulaşabilirsiniz.yeniakit
|İmsak
|02:48
|Güneş
|04:38
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:09
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23