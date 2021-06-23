YKS sınavı kaç doğru barajı geçer?

YKS sınavında barajı geçmek için kaç doğru yapmak gerekir? YKS sınavını geçmek için kaç net gerekir? YKS sınavını kazanmak için ne kadar soru çözmek gerekir? gibi sorular 26-27 Haziran’da YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından bir hayli merak edilmekte Hayalindeki üniversitenin kapısından içeri girmek isteyen adaylar, cumartesi günü YKS sınavı ilk oturumu olan TYT, pazar günü ise AYT sınavına girecek.

EĞİTİM 23.06.2021, 16:33
YKS sınavı kaç doğru barajı geçer?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Peki YKS sınavı kaç doğru barajı geçer? YKS barajı geçmek için kaç doğru yapmak gerekir? YKS kaç doğru kaç yanlış, 2021 YKS kaç doğru ile baraj geçilir? TYT’de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? İşte YKS net puan hesaplama.

YKS sınavı kaç doğru barajı geçer? 
YKS baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 180 olarak YÖK tarafından belirlendi. YKS'de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. YKS birinci dönem ders konuları ile uygulanacak.

YKS’de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir?
Öncelikle TYT'de barajı geçebilmek için Türkçe ve Matematik derslerinden puan almak gerekiyor. ÖSYM'nin YKS kılavuzunda ilgili madde şu şekilde yer alıyor: "TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır." Yani TYT barajı ilk şartı, TYT Matematik ya da TYT Türkçe testlerinin en az birinde, 0.5 ham puan yapmış olmak.

TYT puanı 150'nin üzerinde olan öğrencilerin tercih için puanı hesaplanıyor. Bu öğrenciler, TYT ile alım yapan ön lisans bölümleri için tercih yapabiliyor. Bu şartı sağlayan öğrencilerden ek olarak AYT'de 170 barajını geçenler, AYT ile alım yapan lisans bölümlerini tercih edebilir. TYT'den 150 puan almak için; TYT Matematik ve TYT Türkçe testlerinin en az birinde 0.5 ham puan almış olmayı gerektiriyor.

YKS barajı geçmek için kaç doğru yapmak gerekir?
TYT kaç netle baraj geçilir, kaç soruyu doğru yapmak gerekiyor gibi soruların cevabı internette araştırılıyor. TYT'de barajı geçmek için Türkçe ve Matematik testlerinden toplan 16 net yapmak gerekiyor. Genelde ise 17-20 net yapmak gerekiyor

YKS sınavında 180 puan almak için kaç net yapmak gerekir?
Eğitimciler, barajı geçmenin kolaylaştığını belirtiyor. Eski sistemde adayların ilk sınavda 180'i geçmesi için soruların yüzde 20'sini yani 32 net yapması gerekiyorken, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yine bu yüzde 20 sistemi kullanılırsa 16 net çıkarmak yetecek.

TYT’de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir?
2020 TYT sonuçlarına göre: 7,5 Türkçe, 5 Sosyal Bilimler ve 3 Temel Matematik neti olmak üzere toplam 15.5 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 10,5 Türkçe, 3 Sosyal Bilimler ve 1,5 Temel Matematik neti olmak üzere 15 net net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 7 Türkçe, 3 Temel Matematik ve 5,75 Fen Bilimleri neti olmak üzere 15,75 net yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14,25 Türkçe neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

2020 TYT sonuçlarına göre: 14,5 Temel Matematik neti yapan adaylar, 2021 TYT'de 150 puan barajını geçecektir.

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