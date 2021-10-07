YKS puanları, İkinci ek yerleştirme için sonuç belgelerine yansıtıldı! ikinci ek tercihler başladı mı? ikinci ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140-150 aralığında olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile Alan Yeterlilik Testi/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.
Adaylar, sonuç belgelerine bugün saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
2021-YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans programları ile lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.DHA
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|P
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|8
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|8
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|14
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|8
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|8
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|10. Adana Demirspor
|8
|12
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|8
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|12. Gaziantep FK
|8
|11
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|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
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|6
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|6
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|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
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|8
|15
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|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
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|8
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|4
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|3
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|3
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