YKS puanı nasıl hesaplanır? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT baraj puanı kaç?

YKS net hesaplama! YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 26 Haziran Pazar günü yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. TYT sınavına 2 milyon 607 bin 903 aday girerken, Toplam 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru cevapladırıldı. AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru adaylara soruldu. 2021 YKS sınavı sonrası adaylar YKS 2021 TYT ve AYT puanlarını merak etmeye başladı. Peki YKS puanı nasıl hesaplanır?

YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

– Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

– Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

– Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

– Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

– TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

– A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

– AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları(ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

– A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

2021 YKS TYT AYT baraj puanı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için 180 baraj puanı 170’e çekilmişti ancak bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

YÖK TYT-AYT Net Sihirbazı

Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. TYT-AYT Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor. 2020 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.