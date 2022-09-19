YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları saat 17.30'da erişime açıldı!

EĞİTİM 19.09.2022, 17:31
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu, YKS ek yerleştirme sonuçlarının saat 17.30'da ÖSYM tarafından açıklanacağını duyurdu. 

Açıklamada ayrıca, baraj puanının kaldırılmasının ardından yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu belirtildi.

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