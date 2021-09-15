YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihte yerleşemeyen öğrenciler 2. Tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gelen bilgilere göre bu hafta boş kontenjanların ÖSYM’ye bildirileceği ve böylece 2. Ek yerleştirmenin gerçekleşeceği yönünde. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercih ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih verecekler?

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2021 yılı YKS ek tercihleri ve tarihleri henüz belli olmadı.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Yks ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler.