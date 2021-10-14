YKS 2. Ek Yerleştirme Tercihi Nasıl Yapılır? Hangi Üniversiteler YKS 2. Ek Tercih Alıyor?

Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları ne durumda? Binlerce öğrencinin gözü bu haberde.

ÖSYM 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Kılavuzunu yayınladı. Buna göre 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. YKS2. ek tercihinde bulunacak adaylar ise YKS 2. yerleştirmenin nasıl yapılacağını merak etmekte.

2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır. Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,21368/2021-yks-ikinci-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html