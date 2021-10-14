YKS 2. Ek Yerleştirme Tercihi Nasıl Yapılır? Hangi Üniversiteler YKS 2. Ek Tercih Alıyor?
2021-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirme ve YKS 1. ek yerleştirme sonucu yerleşemeyen adaylar için son dakika YKS 2. ek yerleştirme süreci başladı. ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvurularını 14 Ekim itibariyle almaya başladı. YKS 2. ek tercihler 18 Ekim’e kadar yapılacak. YKS 2. yerleştirme tercihlerinde bulunacak adaylar hangi üniversitenin YKS 2. ek yerleştirme ile öğrenci alımı yaptığını sorgulamakta. Peki YKS 2. ek yerleştirme ile hangi üniversite alım yapıyor? Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları…
Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları ne durumda? Binlerce öğrencinin gözü bu haberde.
ÖSYM 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Kılavuzunu yayınladı. Buna göre 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. YKS2. ek tercihinde bulunacak adaylar ise YKS 2. yerleştirmenin nasıl yapılacağını merak etmekte.
2021 YKS 2. EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.osym.gov.tr/TR,21368/2021-yks-ikinci-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1