YKS 2. ek tercih 4 yıllık bölümler puanları kontenjanları nelerdir?

YKS 2. ek tercih 4 yıllık bölümler nelerdir? Sayısal bölümler nelerdir? Sözel bölümler nelerdir? Öğrencilerin merak ettiği soruların cevabı haberimizde..

YKS 2. ek tercih 4 yıllık bölümler puanları kontenjanları

4 yıllık bölümler kontenjanlar YKS 2. ek tercih işlemleri başladı. Tercih işlemi yapacak olan adaylar puanları, bölümleri ve kontenjanları merak ediyor. Peki, YKS 2. Ek tercih kontenjanlar açıklandı mı?

2021 YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından pek çok adayın barajı geçemediği gark edildi. Pandemi sebebiyle bu seneye özel olarak baraj puanı aşağı çekildi ve ikinci ek tercih işlemi kararı alındı. Peki, ikinci ek tercih bölümleri açıklandı mı?

YKS 2. ek tercih 4 yıllık bölümler puanları kontenjanları

YKS 2. Ek tercih işlemleri 14 Ekim’de başladı. İşlemler 18 Ekim’de sona erecek. 2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.