Yeşilay’dan ‘Akran eğitimi’

Yeşilay Van Şubesi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) DAPC Fon Desteği ile hayata geçirilen “Akran Eğitimi Programı” çerçevesinde, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Akran Uygulayıcı Eğitimi ve atölye uygulamalarını gerçekleştirdi.

Elite World Van Otelde düzenlenen eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, “Eğitimlerde gönüllü üniversite öğrencilerine, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaları, bağımlılık kavramı, madde bağımlılığı, alkol, tütün ve teknoloji bağımlılıkları, sağlıklı yaşam, aktarım teknikleri, gönüllük ve gençlik, sunumlarda beden dili, etkili sunum becerileri, atölye uygulamaları gibi farklı uzmanlıklarda eğitimler verildi” dedi.

Eğitimi tamamlayan öğrencilerin de üniversitedeki akranlarına ulaşarak, bağımlılıklarla mücadeleye destek verdiklerini belirten Durğun, “Burada yaklaşık 5 bin üniversiteli akranlarına eğitim verildi ve 100 öğrenci ile 5 gün süren gençlik kampı yapıldı. Projenin son ayağı olan atölye çalışmalarına ise üniversiteli gençler tarafından yoğun ilgi gösterdi. 250 öğrencinin katıldığı atölye çalışmalarında yarışmalar yapıldı, oyunlar oynandı ve öğrencilere ödüller verildi. Amacımız, bu eğitimlerle gençlere ve toplumun birçok kesimine bağımlılık ile ilgili farkındalık kazandırılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.