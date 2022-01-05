Yeni açılan İşaret Dili Kursu'na yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin toplumla iletişim olanaklarını artırmak ve vatandaşların işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açtı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde açılan ve alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen kursa vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ayrıca açılan kurs ile Türk İşaret Dili’nin yaygınlaştırılması ve işaret dilini bilen vatandaşların sayısının yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Kursu başarı ile bitirenlere Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikada verilecek.

Haftanın 5 günü eğitim verdiklerini belirten İşaret Dili Eğitmeni Ümmihan Değirmenci, “Ülkemizde 2 milyona yakın işitme engelli bireylerimiz var. Bunlarla iletişime geçmek için işaret dili bilmek gerekiyor.

Kursumuza gelenlerin birçoğu ailedeki yakınlarına yardımcı olmak için gelenler. Bazı kursiyerlerimizde bu dili öğrenmek istiyor. Kursumuza ilgi oldukça yüksek. Derslerimiz oldukça verimli ve eğlenceli geçiyor” dedi.

Açılan kursun çok anlamlı bir hizmet olduğunu ifade eden Gülcan Kut, “Etrafımda işitme engelli olan arkadaşlarım var. Onlara bir şeyler aktarabilmek onların bizlerle aynı hisleri paylaşmasını istiyorum. Bu nedenle bu kursa geldim ve kursta kendime bir şeyler kattım.

Çünkü onlar ile birlikte bizde bu toplumda varız. Bugün eğer ben bir şeyleri görebiliyorsan duyabiliyorsam ve bunları hissedebiliyorsam aynı şekilde onların da buna hakkının olduğunu düşünüyorum. Bence böyle kursların daha çok yerde açılması lazım” diye konuştu.

Şiirlerini işitme engelli dostlarına iletmek için kursa geldiğini söyleyen Hüseyin Abi ise “İşaret diliyle kendi yazdıklarımı hissettiklerimi onlarla paylaşmak için bu kursa geliyorum.

Bir yazar ve şairin yazdıklarını işitme engellilere aktarması paylaşması lazım. Onların da bizim gibi bir şiiri bir romanı hissetmesi bence çok daha anlamlı olur. Bize bu imkânı sunan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.İHA