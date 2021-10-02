YDUS Başvuruları Başladı Mı? YDUS Başvuruları Nasıl Yapılır?
Adaylar başvurularını nerden ve nasıl yapabilecekler? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hakkında ÖSYM duyuru yaptı mı? YDUS başvuruları başladı mı? YDUS başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
2021-YDUS Başvurularının Alınması
2021-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS), 19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDUS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
https://www.osym.gov.tr/TR,21334/2021-ydus-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html
kaynak:kamuajans
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