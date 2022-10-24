YDS/2 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı dil sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki YDS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na girenler sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, YDS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 23 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman ayın kaçında ilan edilir?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen YDS'ye girenler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da ilan edilecek. YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9