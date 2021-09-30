YDS sınav giriş ekranı açıldı mı? Ne zaman açılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM)'den duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi Twitter adresinde yeni bir duyuruda bulundu!

YDS/2 sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM 30 Eylül 2021 tarihinde YDS 2 sınavına girecek olan öğrencilerin

sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı.

Bunun ardından, "YDS sınav yerleri açıklandı mı 2021?

YDS 2 sınav giriş belgesi alma ekranı 2021 " soruları da merak edildi. Peki, YDS 2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

YDS sınav yerleri açıklandı mı 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi Twitter adresinde yeni bir duyuruda bulundu!

YDS/2 sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM 30 Eylül 2021 tarihinde YDS 2 sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı.

Bunun ardından, "YDS sınav yerleri açıklandı mı 2021? YDS 2 sınav giriş belgesi ERLERİ AÇIKLANDI MI 2021? YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2021

ÖSYM'nin internet ve sosyal medya adreslerinde yer alan bilgiler göre; 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.alma ekranı

2021 " soruları da merak edildi.

kaynak:bölge gündem