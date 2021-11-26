YDS başvurusu ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır 2021? YDS başvuru ücreti nasıl ödenir, ne kadar 2021?

Yds başvuruları devam ediyor peki Yds başvuru son gün ne zaman başvurular ne zaman sona eriyor? Başvuru ücretleri ne kadar? Başvurular hangi tarihler arasında?

EĞİTİM 26.11.2021, 10:44 26.11.2021, 10:45
YDS başvurusu ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır 2021? YDS başvuru ücreti nasıl ödenir, ne kadar 2021?

Yds başvuruları devam ediyor peki Yds başvuru son gün ne zaman başvurular ne zaman sona eriyor? Başvuru ücretleri ne kadar? Başvurular hangi tarihler arasında?

e-YDS başvurusu ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır 2021? e-YDS başvuru ücreti nasıl ödenir, ne kadar 2021?

e-YDS başvurularının 17 Kasım itibarıyla başlamasının ardından adaylar, son başvuru gününü ve sınava dair diğer çeşitli konuları araştırmaya başladı. Haberimizde, e-YDS başvurusu ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır 2021? e-YDS başvuru ücreti nasıl ödenir, ne kadar 2021? sorularına yanıt vererek, sınava girecek olan adayların merak ettiği sorulara açıklık getirdik.

e-YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR, NASIL YAPILIR 2021?

Başvurular 17 Kasım tarihinde başlayıp, 2 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. e-YDS sınavına öğrenciler 11 Aralık tarihinde girecekler.

e-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR, NE KADAR?

17 Kasım 2021 – 02 Aralık 2021 tarihleri arasında adaylar sınava başvurabilecekler. Başvurular ÖSYM'nin internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapılabilmektedir. e-YDS sınavının ücreti 290 TL'dir.

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınmaktadır. Kapasite tamamen dolduğunda başvuru süreleri bitmemiş olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi yapılamaz. Kapasite tam doluluğa ulaşmadığı taktirde ise ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü 23.59'a dek sınav ücreti ödeme işlemi devam eder.

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırılmaktadır. Sınav ücret ödemeleri bankalardan kabul edilemez. Geçerli olan tek yöntem, kredi kartı/banka kartı ile ödeme işlemidir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmemektedir/devredilmemektedir.

 Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

kaynak:bölge gündem

#yds
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