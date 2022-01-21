Yarıyıl tatili uzayacak mı? Bakan Özer'den son dakika açıklamalar

illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.

Öğrencilere karnelerini verirken hayallerindeki meslekleri soran Bakan Özer, öğrencilere yarıyıl tatilinde aileleri ile vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerin aşılanma oranları, diğer meslek gruplarına göre çok yüksek. Ben öğretmenlerimize bu süreçte maskeyle ders anlatma fedakarlıklarından dolayı, titizliklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Salgınla mücadelede topluma örnek oldular. Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ederiz.

İki haftalık tatil boyunca ricamız olmuştu öğretmenlerimiz öğrencilere ödev vermedi. 18 milyon öğrencimiz iki haftalık tatilde en az bir kitap okuyacak. Onlardan sadece onu istedim. Kitap okuma oranı yükseltmemiz lazım. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum.

YARIYIL TATİLİ UZAYACAK İDDİALARI İÇİN NET AÇIKLAMA!

Elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Kararlılıkla ikinci döneme planladığımız şekilde 7 Şubat'ta yüz yüze eğitimle başlayacağız."

HABER7