VANTB hizmeti çiftçinin ayağına götürüyor

VANTB, Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde çiftçilere bilgilendirmelerde bulunuyor. Özellikle sütün verimli ve kaliteli alınması hususunda çiftçilere yerinde verilen bilgilerle sütün daha kaliteli ve daha hijyenik alınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, göreve geldikleri günden itibaren amaçlarının kentte azalan hayvancılığı tekrar canlandırmak ve daha da ileriye götürmek olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Daha önce başlattıkları ‘Soğuk Süt Zinciri’ projesi ile hem çiftçinin el emeğinin göz ardı edilmediğini hem de tüketiciye daha kaliteli sütün ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Süer, “Tuşba Halk Eğitim Merkezimizle bir protokol imzaladık.

Bu protokol çerçevesinde çiftçilerimize süt hijyeni konusunda eğitim vermek istedik. Bu insanlar bu sütü nasıl sağıyorlar? Bunlar hayvancılığı nasıl yapıyorlar? Amacımız daha sağlıklı, daha güvenilir ve daha güzel bir şekilde çiftçilerimizi bilgilendirmektir. Ekiplerimiz, halk eğitim merkezinde görevli hocalarla beraber sahaya indiler. Artık biz sıcak yerlerde, toplantı salonlarında ve yumuşak koltuklarda değil, yerinde eğitimler veriyoruz. Çiftçiyi ayağımıza değil de biz çiftçinin ayağına hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Bugün de çiftçinin işletmesinde eğitim vermeye çalıştık. İnşallah kısa bir zamanda Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile beraber sahaya inip, çiftçilerimize yavru bakımı ve doğumla ilgili eğitimler vermeyi düşünüyoruz” dedi.

Çiftçileri ziyaret ederek işletmelerde eğitim verdiklerini belirten Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Gıda Mühendisi Agit Adıyaman ise düzenledikleri eğitimlerde çiftçilerin istekli olduklarını belirterek, “Eğitimlerimizde, sütün daha verimli ve daha hijyenik bir şekilde elde edilmesi hususunda nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattık. Çiftçilerimiz bu konuda çok bilinçli ve çok istekliler. Özellikle maliyetlerin kendilerini kastığını dile getiriyorlar. Onlar daha çok yem ve fiyatları dile getiriyorlar. Çiftçilerimiz çekirdekten yetişmiş. Bu eğitimlerin, bu projelerin bundan sonra da verilmesini arzu ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Hayvancılığı babadan öğrendikleri şekilde yaptıklarını aktaran Şükrü Şahar isimli çiftçi de, “Biz çoğu şeyi babadan gördüğümüz şekilde ilerletiyoruz. Bunun bilimsel boyutlarını pek bilmiyoruz. Bu nedenle bu tür eğitimler tekrarlansa çok iyi olur. Bu proje, çok güzel ve daha ileriye götürülmesini istiyoruz” diye konuştu.