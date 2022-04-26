Vansopr Taraftarları için eğitim semineri düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Spor Futbol Kulübü arasında sportif, eğitsel ve bilimsel alanlara yönelik imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin de katılımıyla ‘Taraftar Eğitim Semineri’ düzenlendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında imzalanan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ile Vanspor Futbol Kulübü taraftar gruplarının eğitsel, kültürel ve fairplay davranışlarının geliştirilmesinin amaçlandığı işbirliği protokolü gereğince düzenlenen eğitim seminerinde YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hocaları ile Vanspor FK taraftarları bir araya geldi.

Üniversite olarak Vanspor'a destek olmaya devam edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli; “İşbirliği Protokolünü imzaladığımızda, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Üniversitemizin Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı, Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezimizin desteğiyle taraftarlara çeşitli eğitimler ve seminerler vereceğimizi belirtmiştik.

Bu amaçla, şu anda Vanspor Taraftar Eğitim Semineri düzenlemekteyiz. Taraftar topluluklarını, akademik ve idari personel ile öğrencilerimizi, Vanspor maçlarını izlemeleri ve onlara destek olmaları noktasında teşvik etmeye devam edeceğiz. Taraftarlara eğitim ve seminerler vermeye; ayrıca Vanspor Futbol Kadın Takımı’na da katkı sunmaya, Üniversitemizdeki spor tesislerini klübe tahsis etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Vanspor Futbol Kulübü’ne ve taraftarına desteklerinden ötürü Rektör Şevli’ye teşekkür etti.

Eğitim Semineri’ne Rektör Şevli ile birlikte Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, Vanspor FK Yönetim Kurulu Üyeleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Muzaffer Selçuk, Organizasyon ve Etkinlik Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Sarıkaya, Vanspor Futbol Kadın Takımı Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Nigar Çelik ile diğer öğretim elemanları ve birçok Vanspor FK taraftarı katıldı.

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