Vanlılardan uzaktan eğitim yorumu
Vanlılar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası, üniversitelerin uzaktan eğitim kararını WanHaber’e yorumladı.
Vanlılar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası, üniversitelerin uzaktan eğitim kararını WanHaber’e yorumladı.
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