Vanlı öğrencileri İtalya ve Romanya’da staj yaptı

2019 yılında hazırlanan ve ulusal ajans tarafından hibe desteği kazanan “Güneşin Şehri Van'dan İtalya'ya Güneş Enerjisi Hareketliliği” adlı proje sayesinde öğrenciler İtalya’da ve Romanya’da staj yapma imkanı buldu. 20 öğrenci ve 4 öğretmen ile 4 akış şeklinde gerçekleştirilen proje, her bir akış 3 hafta olacak şekilde planlandı. İlk 3 akış İtalya’da, son akış ise pandemi sebebiyle 2022 yılında Romanya’da tamamlandı.

Hazırlanan projeyle yenilenebilir enerji alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin, mesleki becerileriyle uygulama deneyimlerinin artırılması amaçlandı. Projenin hazırlanmasında yenilenebilir enerji alanı öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri ihtiyaçlarıyla uygulama deneyimi eksiklikleri göz önünde bulundurularak bir faaliyet programı oluşturuldu. Bu faaliyet programı çerçevesinde İtalya ve Romanya’da gerçekleştirilen proje sayesinde öğrenciler, belirli kurumlarda 3’er hafta boyunca staj yaparak projenin amacı doğrultusunda belirlenen eksiklerini kapatma ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Öğrenciler, yenilenebilir enerji alanında stajlarını tamamlayarak mezun oldular.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Evren Şahin, projenin son akışının da başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Öğrencilerin Avrupa’da staj yapma imkanı bulduklarını söyleyen Okul Müdürü Şahin, “İlimiz yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sistemleri verimliliği ile ülke çapında ilk sıralarda yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu alanda kendilerini bu proje sayesinde geliştirebilme imkanı buldular. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. iha