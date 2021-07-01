Vanlı öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Van’da Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

EĞİTİM 01.07.2021, 08:59
Vanlı öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Van’da, İpekyolu ilçesi Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ ile Özalp ilçesi Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar, LGS sınavında 90 soruya doğru cevap vererek Türkiye birincileri arasındaki yerlerini aldı. Türkiye birincisi olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Enes Yolcudağ, “Sabah öğrendim ve çok mutlu oldum. Çalışmalarımın sonucunu aldığım için mutlu oldum. Çok çalışmaktan ziyade, düzenli çalışmak ve kitap okumak önemli. Başarılı olmamda öğretmen ve okulumun büyük desteği oldu. Yine ailem de beni destekledi ve arkamda durdular. Hedefimde şu anda Ankara Fen Lisesini okumak ve daha sonrasında ise doktor olmak var” dedi.

Yusuf’un babası Necmettin Yolcudağ ise bir evladın anne ve babaya vereceği en güzel hediyelerden birisini aldıklarını söyleyerek, “Onunla gurur duyuyorum. Önemli olan bunun devam etmesidir. Ben başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.Yusuf’un öğretmen annesi de, Yusuf düzenli ve disiplinli çalışan bir çocuk olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Hizmetlerinin dördüncü yılında Türkiye şampiyonu çıkarmanın kendileri için gurur verici olduğunu aktaran Bil Koleji Kurucusu ve Müdürü Abdulmenav Hemedoğlu da, “Öğrencimiz Yusuf’u bu başarısından, bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum.

Çok yoğun ve zorlu bir maraton geçirdiler. Pandemi ile birlikte okulların sık sık açılıp kapandığı, uzaktan eğitimin sık sık devreye girdiği, öğrencilerin adapte olmakta zorlandığı bir süreci, sistemimiz ve ekibimizin başarılı gayretlerinin yanında özellikle diğer öğrencilerimizin büyük fedakarlıklarıyla güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Yusuf’a olan inancımız tam. Biz bu başarısının bütün eğitim öğretim hayatı boyunca, hayatının geriye kalan bütün aşamalarında da devam edeceğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Okul olarak Yusuf’un bundan sonraki öğrenim hayatında da sürekli yanında olacağız” şeklinde konuştu.iha

#van #lgs #türkiye 1.si #yusuf enes yolcudağ
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