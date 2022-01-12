Vanlı lise öğrencileri İspanya’da staj yaptı

İpekyolu ilçesindeki Erçek Çok Programlı Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanan “Erasmus+” projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 52 bin 520 Euro tutarında hibe almaya layık görüldü. Toplamda 16 öğrenci ve 4 öğretmenin iki akış şeklinde İspanya’nın Cordoba şehrinde staj yapmalarını içeren proje, her bir akış için 3’er hafta olacak şekilde planlandı. Projenin ikinci akışının İspanya’da tamamlanmasıyla katılımcılar geçtiğimiz hafta Van’a döndü.

Hazırlanan projeyle çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin erken çocuklukta Reggio Emilia yaklaşımı konusunda mesleki becerileriyle uygulama deneyimlerinin artırılması amaçlandı. Projenin hazırlanmasında çocuk gelişimi alanı öğrencilerinin mesleki bilgi ve beceri ihtiyaçlarıyla uygulama deneyimi eksiklikleri göz önünde bulundurularak bir faaliyet programı oluşturuldu. Bu faaliyet programı çerçevesinde İspanya’nın Cordoba şehrinde gerçekleştirilen proje sayesinde Erçek Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, çeşitli kreş ve anaokullarında 3 hafta boyunca staj yaparak projenin amacı doğrultusunda belirlenen eksiklerini kapatma ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Mehmet Fatih Amcalar, projenin ikinci akışının da başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Erçek kırsalında yaşayan öğrencilerin Avrupa’da staj yapma imkanı bulduklarını ifade eden Okul Müdürü Amcalar, “Proje yazma ve yürütme ekibinde yer alan İngilizce Öğretmeni Nuri Babacan ve Psikolojik Danışman Seda Akpınar Babacan’a projeler noktasındaki katkıları için teşekkür ederim. Önceki senelerde hazırlamış olduğu Erasmus projeleri ile bilişim teknolojileri eğitimi öğrencilerine Çekya ve Hollanda gibi ülkelerde de staj yapma imkanı sağlayan lisemiz, bu kez Avrupa’da staj imkanını çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine sağladı. Lisemiz sadece uluslararası boyutta değil, aynı zamanda yerelde de oldukça faal çalışmalara imza atmaktadır” dedi.iha