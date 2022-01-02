Van'ın hangi ilçelerinde okullar yarın tatil? 2 Ocak Pazar 2022

Akşam saatlerinde Van'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor.

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Van'ın bazı ilçelerinde yollar ulaşıma kapatıldı. Hangi ilçelerde okulların tatil olacağıda merak ediliyor. Bu konu hakkında Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığı an itibari ile haberimize eklenecektir.