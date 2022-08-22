Van’daki toplu taşıma araç şoförlerine eğitim semineri

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde, engellilerin ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarında farkındalığın arttırılmasına yönelik seminer düzenlendi. Büyükşehir belediyesine ait Otobüs Hareket Amirliğinde düzenlenen seminere Ulaşım Daire Başkanı Aydın Aydemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden görevliler ve halk otobüsü şoförleri katıldı.

Seminerde, engelli vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin arttırılması ve yaşlı vatandaşlara sağlıklı bir iletişim kurmanın yolları anlatıldı. Verimli geçen seminer, karşılıklı soru-cevap şeklinde son buldu.