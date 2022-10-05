Van’daki okullarda iklim değişikliğine dikkat çekiliyor
Van Büyükşehir Belediyesi, çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek için ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği’ eğitimlerine başladı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kent genelindeki okullarda verilen eğitimlerin ilki Özalp ilçesinde bulunan 3 Nisan İlkokulunda verildi. Çevre mühendislerince verilen eğitimlerde atığın kaynağında ayrıştırılması, sıfır atık hareketinin desteklenmesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi konularda çocuklara bilgiler verildi.
Kent genelinde eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek olan eğitimlerle çevreye duyarlı ve bilinçli bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.
Eğitim verilen okulda ayrıca öğrencilere atık malzemelerden yapılan kuru boya ve boyama seti hediye edildi.iha
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