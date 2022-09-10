Van’daki kırtasiyelerde okul alışverişi hareketliliği

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 3 aylık yaz tatilinin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Van’da okul ihtiyaçları için kırtasiyelere akın eden veliler, temel ihtiyaçları alarak öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hesabını yapıyor.

Kırtasiye malzemesi alan velilere, öğretmenlerin verdiği listeye riayet etmeleri konusunda uyaran kentteki kırtasiyeciler, sağlıksız, ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

“Sezonumuz erken başladı”

İHA muhabirine konuşan Zafer Yavuzer isimli kırtasiye işletmecisi, geçtiğimiz yıllara göre sezonun biraz daha erken başladığını belirtti. Kendilerini tercih edenler için çekilişler düzenlediklerini ifade eden Yavuzer, “Sezon itibariyle düzenlediğimiz kampanyalara ilgi var. Kırtasiye ürünlerimizde toksik madde içermeyenlere dikkat ediyoruz. Bunun için de müşterilerimizin toksik madde içeren ürünlere rağbet etmemesini öneriyoruz” diye konuştu.İHA