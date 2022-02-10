Van'da YKS'ye hazırlanan öğrencilere seminer
Van İpekyolu Belediyesi tarafından Yks'ye hazırlanan öğrencilere seminer düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen seminer, belediye bünyesinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler Adem Çelik ile Fatma Talay tarafından verildi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminere, sürekli eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Katılımcı öğrencilerle yakından ilgilenen rehber öğretmenler, sınav süreci ve yönetim programının yanı sıra sınav sistemi ve aşamaları, kaygı düzeyini ideal noktada tutma ve test çözme teknikleri gibi konularda da önemli bilgiler verdi.
Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.
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|23
|44
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|23
|43
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|23
|40
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|39
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|29
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|8
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|O
|P
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|57
|2. Konyaspor
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|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
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|24
|39
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|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
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|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|20
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14