Van’da Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlandı
Van’da ‘1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası’ düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi koordinesinde 13 ilçedeki okullarda kutlandı. Tuşba Hacı Ömer Sabancı İlkokulunda yapılan etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Bakır Bedevioğlu, okul idarecileri, İlkyardım Eğitim Merkezi yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Senaryo gereği solunum yolu tıkanıklığı uygulanmasının ardından program, Trafik Şube Amirliği ve İlkyardım Eğitim Merkezi ekipleri tarafından verilen seminerlerle devam etti. Katılımın yoğun olduğu seminerde, İlk Yardım Mesul Müdürü Nurdan Kılavuz, öğrencilere ilk yardımın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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