Van’da otobüs şoförlerine ilk yardım semineri

Van Büyükşehir Belediye otobüs şoförleri için “İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Semineri" düzenlendi.

EĞİTİM 16.08.2022, 12:45
Van’da otobüs şoförlerine ilk yardım semineri

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan otobüs şoförlerine yönelik ilk yardım semineri düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binası konferans salonunda düzenlenen seminerde şoförlere, bir kaza sonrasında ilk yardımın temel konuları anlatıldı.

Uzman hekimler tarafından teorik ve pratik olarak verilen seminerlerde ayrıca sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar yapmaları gereken işlemler ile otobüs içinde kalp krizi geçiren veya cisim yutan bir çocuğa ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği öğretildi.
Yaklaşık 2 saat süren eğitim seminerlerine, belirli periyotlar halinde devam edileceği belirtildi.

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