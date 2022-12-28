Van’da okuma yazma kursu kadınlara umut oldu

Van Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan okuma-yazma kursu kadınlara umut oluyor.

EĞİTİM 28.12.2022, 10:15
Van’da okuma yazma kursu kadınlara umut oldu

Hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar, Van Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı kurslar sayesinde okul sıralarına kavuştu. Yaşları 30 ila 70 arasında değişen kadınlar, okuma-yazma kursuna gelerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Tuşba ilçesine bağlı Hacı Ömer Sabancı İlkokulunda düzenlenen okuma-yazma kursuna gelen kadınlar, ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşadı.

“Okuma-yazma bilmeyenin gözü görmüyor”
Okuma yazmanın yaşının olmadığını ifade eden İfakat Can Bayburt isimli vatandaş, bazı nedenlerden dolayı okuyamadığını ifade ederek, “Ben küçük yaşta evlendim ve Trabzon’a gelin geldim. Eşim bana ‘Trabzon’a gel’ dedi. Ben’de otobüse bindim Trabzon’a gittim. Eşimi aradım. ‘Neredesin’ dedi. Ben de ‘Buradayım’ dedim. Üç kez yanlış yere gittim.

Okuma yazma bilemediğim için bir yer ismi veremiyordum. Bana ‘Telefonu birine ver’ dedi. Bende oradaki birine telefonu verdim. Adam, eşime ‘Halk Bankası yanında’ dedi. O kelimeyi öğrenseydim, üç kere gidip gelmezdim. Okumayan kişinin gözü görmez. Bende ‘Zararın neresinden dönersen kardır’ diyerek kursa geldim. Şimdi çok mutluyum. Allah devletimizden bin kere razı olsun” dedi.

“Okuma-yazma bildiğim için kendimi güvende hissediyorum”
Daha önce özellikle hastaneye gittiğinde, araçlara bindiğinde çok zorluk yaşadığını aktaran Necla Dinci isimli kadın ise “Veliler toplantısına gittiğimde bir imza atamıyor, ismimi bile yazamıyordum. Şimdi ise rahatlıkla yapabiliyorum. Okuma-yazma bilmek çok mutluluk verici bir şey. Kendimi güvende hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Okuma-yazmanın içinde ukde kaldığını belirten Ayten Kurt isimli kadın da, “Ben okula hiç gitmedim. Bu hep içimde ukde kaldı. Yerdeki kağıt parçalarıyla okumayı öğrendim ama yazmam hiç yoktu. Veliler toplantısında sadece çizgi çizebiliyordum. Ama bu kurs sayesinde şu anda yazım da, okumam da çok güzel. Benim hedefim ehliyet alıp, araba sürmektir” diye konuştu.

“Birinci sınıfı küçük oğlumla birlikte bitirdim”
Çocuklarına örnek olmak için okula gittiğini belirten Necla Kurt isimli kadın da, “Ailem okula gitmemi çok istedi ama ben istemedim. Şu anda çok pişmanım, keşke okusaydım. Şimdi ise çocuklarıma inat okuyorum. Çocuklarımın okuma isteği yoktu.

Ben onları okulun kapısına kadar götürüyordum ama benden hemen sonra geliyorlardı. Biri lisede, biri ilkokulda okulu bıraktı. Ben okuma-yazma kursuna geldikten sonra küçük oğlum da okula bağlandı. Birinci sınıfı küçük oğlumla bitirdim. Onunla beraber her gün okula geliyordum” dedi.

İl genelinde 772 kursun açıldığını anlatan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Toy ise “Van’da okuma-yazma bilmeyen kişi oranının fazla düşmemesinin sebebi, çok göç almamızdan kaynaklanıyor. Bu sene okuma yazması olmayan yaklaşık 7 bin 200 kişiyi kursa almışız. Hedefimiz bunu en iyi şekilde minimize etmektir” ifadelerini kullandı.

Sınıf Öğretmeni Kübra Güner de, okuma-yazma öğrenen kadınların gözlerindeki mutluluğa şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.İHA

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