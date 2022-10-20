Van’da öğretmenlere 'Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi'

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Van’daki rehber öğretmenlere 'Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi' verdi.

EĞİTİM 20.10.2022, 09:48
Van’da öğretmenlere 'Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi'

Elite World Van Hotel’de düzenlenen, Eğitmen Ferhat Şahin tarafından verilen ‘Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi’ iki gün sürdü. Eğitim sonunda açıklamada bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Değirmenci, amaçlarının sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve daha çok kitap okuma yollarını artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin birçok ilinde bu tür eğitimlerin verildiğini vurgulayan Değirmenci, “Geçen seneden itibaren 45 ilde bu eğitimleri verdik. Neticeleri de inanılmaz derecede güzel oldu. Daha önce dakikada 200-300 kelime okuyan öğrenciler, bunu rahatça 500-600 hatta 700 kelimelere kadar çıkardılar. Bu da bizleri sevindirdi” dedi.

Türkiye’de gençlerin okuma problemlerinin olduğuna dikkat çeken Değirmenci, “Özellikle son yıllarda sınavlarda çıkan sorular, sayısal alanda dahi soru tarzlarının paragraf tarzına dönüştüğü, okuduğunu anlamaya yönelik ve hız isteyen soru tarzlarıydı. Biz de, kısa sürede nasıl başarılı olabilirler? Neticeye nasıl ulaşabilirler? diye düşündük.

Bu şekilde bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bu ihtiyaca binaen öğrencilerimize çeşitli anketler yaptık. İhtiyaçları ve istekleri doğrultusunda bu eğitimleri verdik” ifadelerini kullandı.

Rehber öğretmenlerin eğitime katılımlarının yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Değirmenci, Van’dan sonra Rize ve Trabzon’da da bu eğitimlerin verileceğini söyledi.

22 yıllık Rehber Öğretmen Helin Yağca ise eğitimlerin güzel ve verimli geçtiğini belirterek, “22 yıllık rehber öğretmenim ve bu konuya çok ön yargılıydım. Anlayarak hızlı okumanın çok da mümkün olmayacağını düşünüyordum. Oysa eğitimler sadece benim için değil, tüm katılımcılar için çok verimli geçti. Artık sınav ciddi bir süreç ve ciddi bir yoğunluk gerektiriyor. Sınav süreleri çok uzadı.

Tabi her öğrencinin anlayarak hızlı okuması, sınav başarasını artırması için çok önemli etkendir. Bu anlamda İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Rehber öğretmen Şuayip Orhan da, “Çok verimli bir seminer olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımdan da bu yönde olumlu geri dönüşler alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrada İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden bu tür çalışmaları talep ediyoruz.” diye konuştu.İHA

Yorumlar (1)
Bahri 4 saat önce
22 yıllık rehber öğretmen ve hızlı okumaya karşı ön yargılı. Enteresan!
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