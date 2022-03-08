Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” programı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü yazar Canten Kaya’nın anlatımıyla “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu bir söyleyişi düzenledi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen söyleyişi programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Emniyet İl Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, toplumun temeli, olmazsa olmazı olan ve aileyi bir arada tutan kadını önemsediklerini belirtti. Daire Başkanı Biçek, “Her zaman görmek istediğimiz güçlü, ayakları yere sağlam basan, cevval kadınlar yetiştirmek adına hizmet politikalarımızı oluşturuyoruz” dedi.

"Evlilikte güven varsa huzur ve mutluluk var"

Daha sonra konuşan ünlü yazar Canten Kaya ise mutlu ve huzurlu bir aile için 4-S kuralına uyulması gerektiğini belirtti. Sevgi, saygı, sadakat ve sabır mutlu bir evlilikte olması gereken dört temel kural olduğunu anımsatan yazar Kaya, “4-S kuralı bizim ailemizde, yuvamızda ne kadar var? Öncelikle sevginin ifade edilmesi ve hissedilmesi kuralı var. Seviyoruz ama ne kadar yansıtıyoruz. Özellikle erkekler sever ama söyleyemez. Evlilikte saygı ise olmazsa olmazdır. Erkeğin karısına, kadının da eşine olan saygısı kalpleri birbirine bağlıyor. Diğer bir kural da sadakattir. Kadın güvenli olmak, erkek ise güvenilmek istiyor. Evlilikte güven varsa huzur ve mutluluk da var. Son kural ise sabırdır. Evliliği tek kelimeyle açıklayın dediğimiz zaman en çok gelen kelime ‘sabır’ oluyor. Sabretmeden olmaz. Bazen hatalar ve kusurlar olur ama sabır olmadan huzur ve mutluluk çok zordur” diye konuştu.