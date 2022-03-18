Van’da ‘Kızılay Okulumda’ projesinin protokolü imzalandı

Van’da Kızılay ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Kızılay Okulumda” projesinin protokolü imzalandı.

EĞİTİM 18.03.2022, 16:35
Van’da ‘Kızılay Okulumda’ projesinin protokolü imzalandı

Van’da, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu içerisinde yer alan “Bireysel ve Sosyal Farkındalığı Gelişmiş Çocuklar” anlayışı ile öğrencilerin bugünün ve geleceğin dünyasında toplumun bir parçası olarak yardımlaşmayı önemseyen, empati kurabilen, yaşadığı çevrenin ihtiyaçlarına çözüm bulabilen bireyler olabilmeleri adına yürütülen ve kan bağışı kampanyalarını içeren “Kızılay Okulumda” projesinin protokolü imzalandı.

Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü İbrahim Çelik ve Türk Kızılay Van Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu’nun yer aldığı imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kan vermenin ne kadar kutsal bir vazife olduğunu çocuklara öğretilmesi gerektiği ifade ederek, “Hayatta parayla alınamayacak tek şeyin kan olduğunu ve bunu ancak insanların birbirine verebileceğini, Kızılay’ın bu konuda çalışma yaptığını ve tek yetkili kurum olduğunu çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Yine çocuklarımız Kızılay ve diğer kurumların nasıl çalıştığını, hangi amaçla çalıştığını bilmeliler ki, hayata her zaman hazır olsunlar. Biz bu protokolü önemsiyoruz. İnşallah bu çalışmayla Van’daki çocuklarımız iyi bir kan bağışçısı olurlar” dedi.

Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü İbrahim Çelik ise imzalanan protokolün 5 temel amacının olduğunu belirterek, “Gönüllü ve sürekli kan bağışının önemi konusunda okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturmak, kan ve kök hücre bağışı konusunda öğretmenlerin kullanabileceği özel hazırlanan eğitim sunumları ile öğretmenler ve öğrenciler arasında etkin öğrenime katkı sağlamak, öğrencilerin kan bağışı konusunda edindikleri bilgileri ailelerine aktarmalarıyla tüm toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığının artmasını sağlamak, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanacak olan öğretici materyaller ve sunum içeriğine eklenen çevrimiçi kan bağışı randevusunun nasıl alınacağı hakkındaki bilgiler sayesinde çocukların, gençlerin ve ailelerin çevrimiçi kan bağışı randevusu hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve öğrencilerin okullarında edindikleri kan bağışı bilgileri ile ailelerde gördükleri kan bağışı davranışını birleştirerek, gelecekte topluma faydalı, yardımlaşmayı seven ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak kan bağışı davranışını gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. Ben bu anlamda protokolün ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından program, protokolün imzalanması ile sona erdi.

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