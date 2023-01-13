Van’da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

EĞİTİM 13.01.2023, 17:03
Van’da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman polisler ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri verdi.

Edremit konferans salonunda düzenlenen seminerde kadınlara uyuşturucu maddelerin tanıtımı, kullanım şekilleri, uyuşturucu kullanımının yasal süreçleri ve uyuşturucu maddelerin şekillerini slayt gösterisi şeklinde fotoğraflarla anlatıldı. Seminerde ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu ‘Uyuma’ mobil uygulaması hakkında da bilgiler verilerek, kadınlar tarafından uygulamanın indirilmesi istendi.
Oldukça verimli geçen program soru-cevap bölümüyle sona erdi.iha

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