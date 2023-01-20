Van’da kadınlara internet ve teknoloji bağımlılığı semineri verildi
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara medya, internet ve çocuklarda teknoloji bağımlılığına yönelik eğitim semineri verildi.
Van Büyükşehir Belediyesinin eğitim seminerleri devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kadınlar için medya, internet ve teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi.
Sosyolog Mustafa Polat tarafından verilen seminerde kadınlara çocukların teknoloji kullanımı, sosyal medya, oyun bağımlılığı, geçmişteki çocuk oyunları ile şimdiki çocukların oyun anlayışları hakkında bilgiler vererek yaş gruplarına göre sosyal medya ve internet kullanımı hakkında da örnekler verdi. Kadınların ilgi gösterdiği seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.İHA
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