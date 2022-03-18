Van’da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu haftaki programda Van İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu Üyesi Elif Bilen, kadınlara seminer verdi. Seminerde, evlilik öncesi ve evlilik aşamasında önemsenmesi gereken durumlara değinilerek, aile kavramı, ailede sevgi, saygı ve merhamet temaları işlendi. Yuva kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verilerek, toplumda kadın ve ailenin önemine vurgu yaptı.

Oldukça verimli geçen seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.