Van’da ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ kutlandı

Van İl Halk Kütüphanesi, düzenledikleri etkinliklerle ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutladı.

EĞİTİM 09.11.2022, 12:13
Van’da ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ kutlandı

Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ tüm yurtta olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yaptıklarını aktaran Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir, “Bu haftayı çocuklara ve kitaplara yakışır bir coşkuyla kutlamak adına bir takım etkinlik düzenledik.

7 Kasım Pazartesi günü DAKA’nın desteği ile Mustafa Necati İlköğretim Okulunda, Ressam Elçin Şahal Oskay’ın katıldığı bir resim atölyesi kurduk. Böylece çocukların, resimler üzerine sohbet edip hayallerini rengarenk boyalarla kağıtlara aktarmalarına vesile olduk. Hem bizim için hem çocuklar için unutulmaz bir deneyim oldu.

Dün Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu çocuklarımıza mini bir konser verip, çocuklarımızla hoşça vakit geçirdiler. Bunun yanında yine DAKA’nın desteğiyle Çocuk Kitapları Yazarı Fatih Erdoğan’ı Vangölü İlköğretim Okulunda çocuklarla buruşturup; söyleşi ve ardından imza programı gerçekleştireceğiz. Van İl Halk Kütüphanesi olarak çocukları çok önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerin daha fazla çocuğa ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

11 Kasım 2022 Cuma günü kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikeceklerini de sözlerine ekleyen Bekdemir, “Milli Ağaçlandırma Günü’nde ülkemizin her köşesinde ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleşirken, biz de Orman Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunda ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’na özel çocuklarımızla fidan dikeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10