MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılacağını bildirilmişti. Okulların açılmasına sayılı günler kala Van’da bir okul karantinaya alındı.

Van Havadis’in haberine göre; Van‘ın Edremit İlçesine bağlı Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir öğretmenin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının üzerine okul 14 günlük karantinaya alındı. 14 gün boyunca kapalı kalacak okulda derslerin ise online yapılacağı öğrenildi.